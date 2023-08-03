Вашингтон, 3 августа, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России в том случае, если Москва вернётся к зерновой сделке, заявил 3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА Регнум

«В случае возвращения к соглашению мы, безусловно, продолжим делать всё необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — сказал Блинкен.

Как передавало ИА Регнум, Черноморская или зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия продлевала зерновую сделку трижды.

17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Отмечалось, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

В МИД России сообщили, что Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, чтобы совершать теракты и диверсии. Их проводили как против военных, так и против гражданских российских объектов.

Президент Владимир Путин заявил, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей. Он подчеркнул, что Запад создаёт помехи даже для бесплатных поставок удобрений нуждающимся государствам. Вместе с тем президент пообещал, что Россия продолжит поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, несмотря на санкции.