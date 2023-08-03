Москва, 3 августа, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотников. Шесть аппаратов сбиты над Калужской областью, сообщило 3 августа Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты уничтожены ночью средствами противовоздушной обороны.

«В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о шести украинских беспилотниках, которые были сбиты на юго-западе региона. Они пытались пролететь над областью. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет, уточнил губернатор.

За последние дни ВСУ предприняли несколько попыток атак на Московский регион с применением беспилотников. В ночь на 1 августа два таких аппарата были сбиты над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья, третий, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на территорию комплекса «Москва-Сити» и причинил незначительные повреждения. Пострадавших не было.

Ещё одна атака произошла 30 июля, беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити». В результате были незначительно повреждены фасады двух высотных офисных зданий. Люди не пострадали.