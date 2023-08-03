Калуга, 3 августа, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Система ПВО обнаружила и сбила ещё один беспилотник над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша 3 августа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник», — написал Шапша.

Пострадавших нет, инфрастуктура не повреждена, уточнил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шапша сообщил о шести сбитых на юго-западе области украинских беспилотниках. БПЛА пытались пролететь над областью. Минобороны России проинформировало, что средства ПВО ночью пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотников.