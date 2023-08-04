Москва, 4 августа, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Ночью ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня ночью вооружённые силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе отражения атаки безэкипажные катера уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, которые осуществляют охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ направили 13 беспилотных летательных аппаратов в Крым, чтобы совершить террористическую атаку, все они сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ. Десять беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны, ещё три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

Российские военные пресекают попытки атак ВСУ с применением беспилотников в разных регионах: в Крыму, Москве и Подмосковье, Калужской, Брянской и других областях.

В Белгородской области поздним вечером 2 августа был сбит беспилотник самолётного типа, выпущенный ВСУ.

Деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов 30 июля.

3 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО России за сутки уничтожили 38 украинских беспилотников.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша информировал о шести сбитых на юго-западе области украинских беспилотниках. БПЛА пытались пролететь над областью.

В ночь на 1 августа, по данным Минобороны, два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Третий БПЛА, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити» и причинил незначительные повреждения. Пострадавших не было.