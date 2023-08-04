Москва, 4 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В Белом доме поняли, что проект «Украина» оказался не совсем удачным, и пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал, что между Киевом и Вашингтоном начались переговоры по предоставлению гарантий безопасности.

«Что ещё более серьёзного могут сделать США по сравнению с тем, что сделали? Они поставили на Украину огромное количество летального оружия. Они обеспечили Украину лавиной кредитов. Они поставляют продукты и товары первой необходимости. Обеспечивают поддержку Украины на всех международных площадках. Осталось разве что поставить туда ядерное оружие», — отметил сенатор.

Но, как подчеркнул Джабаров, он надеется, что в Вашингтоне ещё не потеряли окончательно голову и понимают, что Украина с ядерным оружием, пусть даже тактическим, — это «обезьяна с гранатой».

По мнению Джабарова, скорее всего, Белый дом надеется сделать хорошую мину при плохой игре. Но на деле американцы «начнут постепенно отползать», потому что проект «Украина» оказался для них не совсем удачным. Но, чтобы киевский режим не почувствовал себя окончательно брошенным, будут разработаны некие меры безопасности.

«Однако я не очень верю в такие меры. Американцы всегда много обещают, но на поверку мало делают. Просто сейчас США не хотят, чтобы украинские власти завтра объявили, что Вашингтон их кинул», — подытожил член Совета Федерации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, обсуждение вопроса о гарантиях безопасности Украины будут вести в дистанционном формате. Что именно это могут быть за гарантии, Миллер не уточнил, но сказал, что они коснутся оборонных обязательств, которые Запад взял на себя.

По словам Ермака, этот процесс был предусмотрен совместной декларацией о поддержке Украины, которую успели согласовать ещё на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

В Кремле пообещали следить за переговорами о «гарантиях безопасности» и напомнили, что ранее усилия НАТО по обеспечению безопасности Украины предпринимались в ущерб безопасности России.