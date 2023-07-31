Вашингтон, 31 июля, 2023, 21:14 — ИА Регнум. На текущей неделе, 31 июля — 6 августа, начнутся переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности со стороны США, подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Переговоры начнутся на текущей неделе», — сказал Миллер.

Он также отметил, что обсуждение вопроса о гарантиях безопасности Украины будет идти в дистанционном формате.

Какого рода гарантии может получить Киев, Миллер не уточнил, отметив, что они будут касаться оборонных обязательств, взятых на себя Западом. Представитель Госдепа напомнил, что ранее руководители 12 западных стран пообещали помогать Киеву укреплять инфраструктуру для сдерживания России.

Ранее о начале переговоров по предоставлении Киеву гарантий безопасности со стороны США заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Указанные гарантии, по его словам, будут действовать до момента вступления Украины в НАТО. Это будут «конкретные и долговременные обязательства», связанные с оборонной и финансовой поддержкой, отметил он.

В Кремле будут следить за возможными переговорами о предоставлении Украине гарантий безопасности США, в Москве отмечают, что ранее усилия НАТО по «обеспечению безопасности» Украины предпринимались в ущерб безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.