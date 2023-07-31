Москва, 31 июля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Кремле будут следить за возможными переговорами Киева и Вашингтона о предоставлении Украине «гарантий безопасности» США, ранее усилия НАТО по обеспечению безопасности Украины предпринимались в ущерб безопасности России, заявил журналистам 31 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если вы помните недавний саммит НАТО, там действительно страны «семёрки» говорили о том, что они будут представлять на двусторонней основе гарантии безопасности для Украины. Разумеется, это идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности», — сказал Песков.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Киеве рассчитывают начать переговоры с США о гарантиях безопасности на текущей неделе, 31 июля — 5 августа.

Указанные гарантии, по его словам, будут действовать до вступления Украины в НАТО. Речь идёт о «конкретных и долговременных обязательствах» в контексте оборонной и финансовой поддержки, а также санкций против России, отметил Ермак.

В июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе члены альянса отклонили просьбу Киева о вступлении в НАТО, но при этом в официальных заявлениях по итогам встречи отметили, что берут на себя обязательства продолжать оказывать Украине военную и иную поддержку.