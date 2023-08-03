Киев, 4 августа, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Украина начала переговоры с США по вопросам предоставления гарантий безопасности, сообщил 3 августа глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Сегодня Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности», — написал Ермак в своём Telegram-канале.

По словам главы офиса, этот процесс предусмотрен совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована ещё в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ермак отметил, что первой страной, с которой Украина начала переговоры по гарантиям безопасности стали США. Всё это позволит создать модель и для других партнёров, добавил Ермак.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер утверждал, что в ближайшие дни между Киевом и Вашингтоном пройдут переговоры по предоставлению гарантий безопасности. На какие именно гарантии может рассчитывает Киев Миллер уточнять не стал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО занимается безопасностью Украины в ущерб России. В Кремле будут следить за переговорами Киева и Вашингтона на тему предоставления гарантий безопасности, добавил он.