Луганск, 4 августа, 2023, 07:42 — ИА Регнум. На граничащих с Луганской Народной Республикой купянском, краснолиманском и части донецкого направления ВСУ всё чаще используют беспилотники кустарного производства, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения. С начала месяца зафиксирован также рост использования подразделениями вооружённых формирований Украины ударных БПЛА полукустарного производства», — передаёт слова эксперта РИА Новости.

Несмотря на активность противника, российские наблюдательные посты противовоздушной обороны справляются с поставленными задачами и оперативно информируют о целях для их подавления, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 августа Вооружённые силы России пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Республики Крым. Десять БПЛА были уничтожены системой противовоздушной обороны. Ещё три дрона ВСУ удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет, уточнили в Минобороны РФ.

Газонасосную станцию в Белгороде атаковал самодельный беспилотник со взрывным устройством кустарного производства. Дрон вылетел ночью 27 марта со стороны Украины, предположительно из города Волчанска Харьковской области. На следующий день был проведён осмотр, в результате которого установлено, что осколками повреждён резервуар ёмкостью 30 тыс. литров. В нём не было газа, поэтому обошлось без возгорания. Пострадавших нет.