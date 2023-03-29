Белгород, 29 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Газонасосную станцию в Белгороде атаковал самодельный беспилотник со взрывным устройством кустарного производства. Об этом 29 марта сообщил ИА REGNUM источник в городском управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Территория газонасосной станции «Газэнергосеть» в Белгороде была атакована самодельным беспилотным летательным аппаратом самолётного типа, снаряжённым взрывным устройством кустарного производства», — сообщил источник.

Отмечается, что он вылетел 27 марта в 23:40 (мск) со стороны Украины, предположительно из города Волчанска Харьковской области.

28 марта в 10:00 (мск) был проведён осмотр, в результате которого установлено, что осколками повреждён резервуар ёмкостью 30 тыс. литров. В нём не было газа, поэтому обошлось без возгорания. Пострадавших нет.

Специалисты изъяли фрагменты беспилотника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат ВСУ безуспешно атаковал резервуар газонасосной станции в Белгороде. Атака успеха не имела, поскольку ёмкость оказалась пустой.