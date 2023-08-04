Симферополь, 4 августа, 2023, 07:17 — ИА Регнум. В ночь на 4 августа Вооружённые силы России пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Республики Крым, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Отмечается, что десять БПЛА были уничтожены системой противовоздушной обороны. Ещё три дрона ВСУ удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Пострадавших и разрушений нет, заключили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Операция совершалась двумя морскими безэкипажными катерами. Российские военные отразили попытки противника. Катера ВСУ были обнаружены и уничтожены огнём из охранных кораблей. Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала. Отгрузка нефти продолжается в штатном режиме.

Сразу в нескольких района Крыма в ночь на 4 августа сработала система ПВО. Все объекты сбиты. Повреждений и пострадавших нет, уточнил советник главы региона Олег Крючков.