Москва, 3 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Систему отбора на службу по контракту в рядах Вооружённых сил России удалось успешно адаптировать к условиям специальной военной операции, заявил 3 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

На совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ Медведев напомнил о поставленной задаче сделать службу по контракту «максимально престижной». Для достижения этой цели в последние месяцы был принят ряд важных решений, отметил он.

«Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции. Это даёт свои результаты», — сказал Медведев.

Удалось также повысить социальную защищённость тех, кто служит в ВС России по контракту, и членов их семей, добавил заместитель главы Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе совещания Медведев также заявил, что в период с января по август 2023 года на службу по контракту в ВС России поступили 231 тыс. человек.

В июне 2023 года заместитель главы Минобороны Николай Панков заявил, что в России наблюдается быстрый рост числа принимаемых на контрактную службу граждан. Заметно растёт и число тех, кто хочет защищать Родину в составе добровольческих формирований, отметил Панков. Также в июне 2023 года в Минобороны заявили об увеличении числа пунктов отбора на службу по контракту.