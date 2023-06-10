На контрактную службу в ВС России в июне поступили более 13,5 тыс. человек
Замминистра обороны Панков: на контрактную службу в ВС РФ в июне приняты более 13,5 тыс. человек
Москва, 10 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. На воинскую службу по контракту за июнь 2023 года приняты более 13,5 тысячи человек, что в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года, сообщил 10 июня замминистра обороны РФ Николай Панков.
«За десять дней текущего месяца на контракт приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года», — сказал он.
Замминистра обороны России провёл 10 июня по видеосвязи селекторное совещание, посвящённое вопросам комплектования Вооруженных сил (ВС) РФ военнослужащими по контракту.
В мае зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС России на контрактной основе и в рамках добровольных формирований приняли более 117 тысяч человек.
После завершения частичной мобилизации 31 октября Минобороны объявило, что работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ в дальнейшем будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.