Москва, 10 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. На воинскую службу по контракту за июнь 2023 года приняты более 13,5 тысячи человек, что в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года, сообщил 10 июня замминистра обороны РФ Николай Панков.

Иван Шилов, ИА REGNUM Военнослужащие

«За десять дней текущего месяца на контракт приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года», — сказал он.

Замминистра обороны России провёл 10 июня по видеосвязи селекторное совещание, посвящённое вопросам комплектования Вооруженных сил (ВС) РФ военнослужащими по контракту.

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В мае зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС России на контрактной основе и в рамках добровольных формирований приняли более 117 тысяч человек.

После завершения частичной мобилизации 31 октября Минобороны объявило, что работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ в дальнейшем будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.