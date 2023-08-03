Москва, 3 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Свыше 231 тыс. человек принято на военную службу по контракту за период с 1 января 2023 года. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил 3 августа на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть по сегодняшний день текущего года, на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что задача сделать службу по контракту максимально престижной остаётся в силе. На это нацелены принятые в последние месяцы организационные, экономические, социальные и технологические решения.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня замминистра обороны Николай Панков на совещании по вопросам комплектования Вооружённых сил контрактниками отметил быстрый рост числа принимаемых на службу граждан. За 10 дней июня, уточнил он, контракт с ВС РФ подписали 13,5 тыс. человек. Это соответственно вдвое и втрое больше, чем за те же периоды в мае и апреле.

Замминистра сообщил и о существенном росте тех, кто хочет защищать Россию в составе добровольческих формирований. Добровольцы успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения, сказал он.

3 июня в Минобороны сообщили о расширении сети пунктов отбора на военную службу по контракту. Инструкторов, которые проводят отбор, стало больше.