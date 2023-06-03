Москва, 3 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Министерство обороны России увеличило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту. Об этом в субботу, 3 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Помимо количества непосредственно пунктов также поднялось и количество инструкторов для работы с желающими служить по контракту.

«В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой. Министерством обороны России расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что все желающие россияне могут обратиться в пункты отбора в любое удобное для них время. Подчёркивается, что каждый отдельный кандидат получает индивидуальный подход с учётом его предпочтений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отрадным факт роста желающих служить по контракту в России. Он оценил это как исключительно положительный момент. Песков также отметил, что главе государства Владимиру Путину докладывается о том, что готовых пойти служить в зону спецоперации прибавляется.