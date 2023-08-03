Калуга, 3 августа, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Шесть украинских беспилотников, которые пытались пролететь над Калужской областью, сбиты средствами ПВО. Об этом губернатор области Владислав Шапша сообщил 3 августа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью при попытке пролёта через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА», — написал Шапша.

Никто не пострадал, разрушения не зафиксированы. На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, за последние дни ВСУ несколько раз пытались атаковать объекты в Москве и Московской области с применением беспилотников. В ночь на 1 августа, по данным Минобороны, два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Третий БПЛА, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити» и причинил незначительные повреждения. Пострадавших не было.

Ещё одна атака произошла 30 июля. БПЛА атаковали деловой центр «Москва-Сити», в результате были незначительно повреждены фасады двух высотных офисных зданий. Люди не пострадали.

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак призвал прекратить атаки на гражданские здания в Москве. В российском МИД заявили, что попытки атак — очередная конвульсия киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.