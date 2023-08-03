Москва, 3 августа, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Появление приложения для электронной оплаты товаров и услуг в Турции положительно повлияет на спрос в этом направлении и отдых там. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов. Однако, по мнению ряда экономистов, россияне могут столкнуться с некоторыми подводными камнями при использовании турецкой платежной системы Troy.

Антон Денисов/РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что для россиян стало доступно приложение, с помощью которого можно оформить виртуальную карту платёжной системы Troy для оплаты товаров и услуг в Турции, а также чтобы снимать наличные в банкоматах страны. Сообщается, что в магазинах AppStore и PlayMarket появилось приложение, которое нужно установить для оформления виртуальной турецкой карты. Для регистрации в приложении потребуется цифровой скан заграничного паспорта. Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, пополнять её можно через СБП. При этом получить физическую карту платежной системы нельзя, так как клиенту открывается электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке.

Глава СТА Голов положительно оценил появление новой возможности для оплаты россиян на отдыхе в Турции. Он не исключил, что это может отразиться на спросе туров в этот регион.

«Любая дополнительная возможность оплаты картой в Турции, помимо наличных, улучшает сервис и делает отдых более спокойным», — отметил Голов.

В свою очередь, экономист, финансовый эксперт Владимир Григорьев также положительно отнёсся к появлению нового приложения для удобства оплаты в Турции, поскольку отметил любовь россиян к отдыху на турецких курортах, но обратил внимание на очевидные неудобства в необходимости брать с собой исключительно наличные. Однако экономист отметил ряд подводных камней для будущих пользователей приложением.

«Возможно, что будут дополнительные комиссии за пользование операциями через электронный счёт, которые проявятся не сразу. И может быть невыгодный курс конвертации из рубля в лиру. Но этим пунктом обычно итак все остаются недовольны. А второе, что может произойти, связано с ограничениями, касающимися российских граждан. То есть сервис может пропасть из этих магазинов приложений», — обратил внимание Григорьев.

Так ещё с 2022 года из-за санкций часть различных приложений в AppStore и PlayMarket заблокировали для российских пользователей, и ряд сервис так и остался недоступен.

На вероятную блокировку приложения обратил внимание и экономист, эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

«Приложения, в которых можно открыть карты иностранных банков, появляются с завидной регулярностью, так как на это есть спрос со стороны россиян. Но эти приложения также быстро исчезают и блокируются регулирующими органами в западных странах. Поэтому есть вероятность, что такое приложение исчезнет уже через несколько дней и его уже нельзя будет скачать. И электронными кошельками, которые успеют открыть через приложение, можно будет воспользоваться максимум 2–2,5 месяца», — предупредил Солабуто.

В 2022 году ряд крупных турецких банков отказался от работы с картами «Мир». На фоне этого в Турции прошли протесты.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 июня одна из крупнейших кредитных организаций Турции Denizbank без предупреждения начала списывать со счетов деньги, клиенты из России пожаловались на действия банкиров в Telegram-каналах для путешественников. Некоторые россияне столкнулись с автоматическим закрытием счетов в долларах и евро. Согласно договору с банком, сбор за обслуживание ежемесячно не должен превышать 36 турецких лир, или 140 рублей.

Тем временем Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для российских туристов. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она подчеркнула, что такого прецедента не наблюдалось за всю историю туризма.