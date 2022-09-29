Анкара, 29 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Турецкая партия «Родина» начала протесты на фоне отказа банков от использования российской платёжной системы «Мир». Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

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По информации СМИ, «Родина» провела в Анталье акции протеста на фоне сообщений о прекращении использования банками Турции платёжных карт «Мир».

Ранее стало известно об отказе ряда крупных турецких банков от работы с картами «Мир». Сообщалось, что Турция готовит альтернативный вариант для российских клиентов.