Анкара, 9 июня, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Одна из крупнейших кредитных организаций Турции Denizbank без предупреждения начала списывать со счетов деньги, клиенты из России пожаловались на действия банкиров в Telegram-каналах для путешественников. Об этом пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По словам клиентов банка, списания средств начались с 6 июня. В назначении платежа указывается «комиссия за управление счётом». Размер такой комиссии разнится от 500 до 5,3 тыс. рублей (130–1400 турецких лир).

Некоторые россияне столкнулись с автоматическим закрытием счетов в долларах и евро. Согласно договору с банком, сбор за обслуживание ежемесячно не должен превышать 36 турецких лир или 140 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая стало известно, что турецкий государственный банк Ziraat не будет принимать платежи за зерно, экспортированное из России в рамках зерновой сделки без одобрения США и ООН. В 2022 году ряд крупных турецких банков отказались от работы с картами «Мир». На фоне этого в Турции прошли протесты.