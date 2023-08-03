Москва, 3 августа, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Россиянам стало доступно приложение, позволяющее выпустить виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, чтобы оплачивать товары и услуги в стране, а также снимать наличность в банкоматах, пишет «Коммерсант».

Sapling.com Оплата платежной картой

«В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода)», — говорится в статье.

Пополнять виртуальную карту турецкой платежной системы Troy можно через СБП (250 тыс. лир в месяц, почти 850 тыс. рублей). Вернуть средства на счёт в российском банке можно только путём перечисления всего остатка на виртуальной карте.

Чтобы зарегистрироваться в приложении, необходимо цифровое сканирование загранпаспорта. Разработчик сервиса обещает в скором времени добавить возможность совершать онлайн-операции с помощью данных виртуальных карт. Бесконтактная оплата станет доступна примерно через два месяца. Получить физическую карту платёжной системы Troy невозможно, поскольку для клиента открывается электронный кошелек в Letim, а не счёт в турецком банке.

В Центробанке поддержали инициативы, направленные на предоставление возможности безналичных расчётов для россиян.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 июня одна из крупнейших кредитных организаций Турции Denizbank без предупреждения начала списывать со счетов деньги, клиенты из России пожаловались на действия банкиров в Telegram-каналах для путешественников. Некоторые россияне столкнулись с автоматическим закрытием счетов в долларах и евро. Согласно договору с банком, сбор за обслуживание ежемесячно не должен превышать 36 турецких лир или 140 рублей.