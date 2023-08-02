Москва, 2 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для российских туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Турция вошла в пятерку самых дорогих — в среднем — направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма», — приводятся её слова на сайте АТОР.

Самым дорогим курортом, по её словам, стали Мальдивы, где средняя стоимость десятидневного отдыха составляет 390 тыс. рублей на двоих.

В пятёрку также вошли Куба (238 тыс. рублей), Шри-Ланка (213 тыс. рублей), Турция (183 тыс. рублей) и Таиланд (176 тыс. рублей).

Россия стала самым дешёвым направлением туризма по уровню среднего чека (79,8 тыс. рублей).

Ранее ИА Регнум сообщало, что стоимость отдыха в Турции летом 2023 года выросла от 20 до 70% в зависимости от сегмента. Как отметила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, туристы из России не отказываются из-за этого от отдыха, но экономят, изменяя время отдыха или категорию отеля. По прогнозам АТА, за три летних месяца в Турции отдохнут около 3 млн граждан России.