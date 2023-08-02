Москва, 2 августа, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову сделают ручные протезы, а также он готовится к очередной операции. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум Фигурист Роман Костомаров

После выступления с лекцией на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске Московской области пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с одним из участников, который использует отечественные ручные и ножные протезы.

Он спросил, дают ли ему протезы стопроцентную самостоятельность. Парень ответил: «Конечно».

Песков сказал, что бывшему партнёру его супруги Татьяны Навки по танцам на льду также будут делать протезы.

«У меня у жены партнёр тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему ещё будут руки делать, ещё операция будет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Татьяна Навка встретилась с Романом Костомаровым после выхода его из больницы и сказала, что они снова вместе выйдут на лёд.

Костомаров с супругой Оксаной Домниной побывали в гостях у Навки и Пескова. Фигуристка отметила, что долгожданная встреча была тёплой и душевной.

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова выписали из больницы 6 июля.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций. В марте врачи остановили распространение некроза.

После выписки из больницы он приступил к тренировкам.

Костомаров рассказал об адаптации к жизни после тяжёлой болезни и нескольких ампутаций. Он признался, что привыкнуть к протезам совсем непросто.

Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году. Он также дважды становился чемпионом мира по фигурному катанию.