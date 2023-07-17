Москва, 18 июля, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка встретилась с бывшим партнёром по танцам на льду Романом Костомаровым после выхода его из больницы и заявила, что они снова вместе выйдут на лёд.

Telegram-канал Татьяны Навка Татьяна Навка и Роман Костомаров

Костомаров с супругой Оксаной Домниной побывали в гостях у Навки. Фигуристка отметила, что долгожданная встреча была тёплой и душевной.

«Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. Уверена, что все твои поклонники, как и я, верят, что мы с тобой ещё станцуем на льду», — написала Татьяна Навка в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы 6 июля.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций. В марте врачи остановили распространение некроза.

После выписки из больницы он приступил к тренировкам.