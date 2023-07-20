Москва, 20 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров рассказал об адаптации к жизни после тяжёлой болезни и нескольких ампутаций. Он признался, что привыкнуть к протезам совсем непросто, на своей странице в соцсети TenChat.

Кадр из видео. Личная страница Романа Костомарова в соцсети TenChat Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной

«Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, всё это совсем непросто. Иногда хочется всё вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно», — написал Костомаров.

В опубликованном видеообращении он заявил, что всё оказалось «гораздо тяжелее», но справляться с трудностями ему помогает жена Оксана Домнина. Таковы сегодняшние условия, надо жить и бороться, заключил спортсмен.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3820848" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля 46-летнего Костомарова выписали из больницы, куда он попал в январе с пневмонией. Жизнь спортсмена была под угрозой, он находился в медикаментозной коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Из-за развившегося некроза ему ампутировали ноги ниже колен и пальцы на руках.

После выписки из больницы Костомаров восстанавливается, выполняет физические упражнения с протезами на ногах. Кадры со своих тренировок он публикует в Сети.