Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собираются обговорить детали личной встречи, её планировали провести еще до президентских выборов в Турции, но посчитали это нецелесообразным. Об этом 29 июля рассказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка», трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Путин

«Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим», — уточнил Путин и добавил, что Эрдоган приглашал его ещё до выборов, но было принято решение отложить встречу, чтобы не допускать спекуляций на теме визита в преддверии выборов в Турции.

«Ни ему, ни мне это не нужно. Мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились где-либо у нас либо в Турции. Посмотрим», — добавил глава России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент России Путин, Россия желала бы избежать прямого столкновения своих Вооружённых сил с военными НАТО, однако страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать.

Российский лидер напомнил, что по инициативе США в свое время появился специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. По словам президента, стороны используют указанный инструмент для контактов на случай любой кризисной ситуации.