Москва, 25 июля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Анкару и планирует это сделать, но дату визита ещё не назначили. Об этом 25 июля сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, конкретных сроках мы ещё не договаривались», — сказал он.

Он сообщил, что Москва и Анкара обсуждали август и другие варианты, но ещё не начали конкретно работать по этому вопросу. Помощник президента напомнил, что российский лидер пообещал посетить Турцию после того, как Эрдоган победил на президентских выборах.

На вопрос журналистов, стоит ли ожидать продления зерновой сделки, участником которой также была Турция, Ушаков ответил, что это будет возможно только после выполнения российской части соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля 2023 года Эрдоган сообщил, что ожидает визита Путина в августе. Турецкий лидер рассчитывает на то, что сможет лично обсудить тему обмена пленными между Россией и Украиной. Он добавил, что поддерживает связь с российским президентом по телефону.

Перед этим Эрдоган провёл переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.