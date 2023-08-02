Анкара, 2 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 2 августа договорились о визите главы российского государства в Турцию, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево)

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», — сказано в сообщении канцелярии.

Также в Анкаре отметили, что Эрдоган заявил Путину о намерении продолжать усилия по возобновлению так называемой «зерновой сделки», поскольку в Турции считают, что приостановка её действия никому не идёт на пользу.

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, сообщили, что Владимир Путин напомнил Эрдогану о позиции России по вопросу о сделке, отметив, в частности, что без выполнения ранее данных России обещаний в продлении соглашения нет смысла.

Также в пресс-службе Кремля заявили, что лидеры договорились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки их «возможной» встречи.

Владимир Путин обещал Эрдогану посетить Анкару и планирует это сделать, но дата визита ещё не назначена, сообщил журналистам 25 июля помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Путин, в свою очередь, 29 июля заявил, что он и Эрдоган намерены договориться о личной встрече, которая может пройти как в Турции, так и в России. До президентских выборов в Турции (состоялись в мае 2023 года) встречу решили не проводить, чтобы не давать повода для спекуляций, объяснил президент России.