Москва, 2 августа, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 2 августа поручил взять на контроль ситуацию с эффективностью расходов на образование в новых регионах России.

Алексей Майшев/РИА Новости Владимир Путин

Президент начал совещание с вопроса о необходимости пополнения книжных фондов библиотек Донбасса и Новороссии, напомнив, что в период пребывания этих регионов в составе Украины библиотеки почти не пополнялись русскоязычными изданиями. В школьные и публичные библиотеки четырёх регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, будет направлено 2,5 млн книг и учебников, сказал Владимир Путин.

«Чтобы поддержать усилия правительства и субъектов Федерации по этим направлениям, было принято специальное решение, а именно: выделить дополнительные средства из Резервного фонда президента. Прошу коллег из администрации взять на контроль использование этих ресурсов и в целом выполнение данной программы», — поручил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в ходе совещания с правительством также заявил, что киевские власти и их западные хозяева пытаются уничтожить на Украине всё русское. У такой политики нет и не может быть будущего, заявил Владимир Путин.

В мае 2023 года в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» президент заявил, что те, кто пытается отменить российскую культуру, наказывают лишь самих себя и свои народы. Россия, в отличие от таких стран, не намерена отгораживать себя от подлинной мировой культуры, отмечал Владимир Путин ранее.