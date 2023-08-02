Москва, 2 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет будущего, заявил 2 августа президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Владимир Путин

Совещание с правительством Путин решил начать с вопроса, который, по его словам, имеет определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство.

Президент отметил, что жители этих регионов никогда не покидали это пространство, храня и родной язык, и интерес к русской литературе. «И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или ещё более того — уничтожить, как они и западные хозяева мечтают поступить со всем или со всеми, кто думает, разговаривает, читает на русском языке», — сказал Путин.

По его словам, у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тысяч книг на русском языке. Решение о переименовании городских объектов приняли 18 мая, а книгами в библиотеках занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.

Более того, власти Украины приняли решение заменить герб СССР на щите монумента «Родина-мать» на трезубец. Работы должны быть закончены к 24 августа, когда на Украине официально отмечается День независимости. Памятник с этого момента должен будет называться «Украина-мать».

Также Киевский городской совет запретил публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке.