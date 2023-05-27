Москва, 27 мая, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Лишь себя и свои народы наказывают те, кто пытается отменить российскую культуру, сказал 27 мая президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, сферы культуры и искусства, призванные объединять людей, сегодня оказались в эпицентре геополитического противостояния.

«Всё, что связано с Россией, пытаются «отменить», вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные «деятели» наказывают прежде всего самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от Запада, не будет жить без мировой культуры. Пускай на Западе живут без Чайковского, Достоевского, Толстого.

По словам Путина, русская культура на Западе подвергается атакам, подобное происходило в Германии при Гитлере. С концертных афиш убирают имена Чайковского, Шостаковича и Рахманинова, запрещают книги русских писателей.