Москва, 25 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Россия, в отличие от Запада, не будет жить без мировой культуры. Об этом 25 января заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с российскими студентами.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского», — заявил Путин.

Президент заявил, что пускай Запад живёт без Чайковского, Достоевского, Толстого, а Россия без мировой классики жить не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент России Владимир Путин приехал в кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы» в день российского студенчества.

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