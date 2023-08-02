Москва, 2 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил 2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева)

«Разговор идёт сейчас», — добавил он.

Песков также сообщил, что у президента обширный рабочий график, много встреч и совещаний непубличного характера. «Из того, о чём мы вам будем так или иначе сообщать, — анонсированный ранее самим президентом телефонный разговор международный с президентом Турции Эрдоганом», — рассказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что после телефонной беседы будут сообщения для прессы.

Кроме того, Путин, по словам его пресс-секретаря, 2 августа примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, а также в режиме видеоконференции обсудит с членами правительства развитие пунктов пропуска через российскую границу.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Эрдоган заявил о своём желании провести с Путиным переговоры по возможности возобновления зерновой сделки. Турецкий лидер уточнил, что хотел бы провести такой разговор в ближайшее время.

Президент России позднее прокомментировал возможную встречу с президентом Турции. В ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка Путин сообщил, что собирается обговорить детали личной встречи с турецким лидером. «Мы договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим», — сказал российский лидер, не уточнив других деталей предстоящей встречи.