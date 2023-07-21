Анкара, 21 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своём желании провести в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки. Об этом он заявил турецким журналистам на борту самолёта в интервью, которое опубликовал 21 июля телеканал TRT.

TOLGA BOZOGLU/EPA/ТАСС Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведёт не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий — от голода в некоторых регионах до новых волн миграции», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не будет медлить с инициативами, чтобы предотвратить это, и пообещал подробно обсудить данный вопрос с президентом России.

«Мы знаем, что он тоже имеет определённые ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу», — отметил турецкий лидер, добавив, что рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку.

Если запланированный на август визит Путина в Турцию состоится, добавил Эрдоган, турецкая сторона обеспечит продолжение черноморской зерновой инициативы, не затягивая этот процесс.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.

Одновременно с прекращением зерновой сделки были отозваны и гарантии безопасности судоходства в соответствующем коридоре в Чёрном море. 19 июля в Минобороны РФ предупредили, что будут рассматривать все суда, идущие по этому коридору в контролируемые Украиной порты, как потенциальных перевозчиков оружия.

Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и просто зарабатывала на зерновой сделке, отмечал ранее президент России. По его словам, Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как обещания, которые были даны ещё в июле 2022 года, будут выполнены.