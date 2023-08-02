Москва, 2 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. США отказались осуждать атаки Киева на территорию России, чем официально оправдали террористические методы Украины. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

По её словам, Соединённые Штаты ни одним словом не осудили атаку украинских беспилотников на деловой центр «Москва-Сити».

«Именно так сейчас отнеслись к России, к москвичам, которые работают в офисном центре. По сути, США оправдали террористические методы [Киева] и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 августа ВСУ снова попытались атаковать объекты в Москве с использованием беспилотников. Два из трёх аппаратов сбила система ПВО, третий, подавленный средствами РЭБ, упал на территории комплекса «Москва-Сити». Незначительные повреждения получила одна из башен, пострадавших нет.

Ранее Захарова в своём Telegram-канале призвала не оправдывать действия киевского режима «иезуитскими отмазками», а призвать Украину к ответу за «тактику террора» в отношении российских журналистов. Она раскритиковала комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле, в котором та выразила сожаление в связи с гибелью российского военкора Ростислава Журавлёва при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.

Реакцию Запада на гибель Журавлёва Захарова назвала чудовищной. Она также призвала США не стесняться произносить вслух имя агрессора — это киевский режим. Нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает, подчеркнула дипломат.