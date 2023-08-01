Вашингтон, 2 августа, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Новые выдвинутые обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа являются попыткой действующей администрации американского лидера Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года. Об этом говорится 1 августа в заявлении штаба Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это не что иное, как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытки преступной семьи Байдена и используемого ими в качестве оружия минюста вмешаться в президентские выборы 2024 года», — утверждают в штабе политика-республиканца.

В заявлении штаба подчёркивается, что на данный момент Трамп является «фаворитом» предстоящей президентской гонки. Его сторонники отмечают, что бывший глава Белого дома всегда соблюдал законы США и следовал рекомендациям высококвалифицированных юристов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа бывшему против американского президента Дональда Трампа выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги выборов 2020 года. 3 августа политик вызван в федеральный суд. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Старший научный сотрудник ИНИОН РАН политолог-американист Борис Межуев считает, что и у действующего президента США Джо Байдена, и у республиканца Дональда Трампа есть «хвосты» перед законом и недовольство истеблишмента, а потому, возможно, главная схватка за пост главы государства развернётся между губернаторами Калифорнии и Флориды Гэвином Ньюсомом и Роном Десантисом.

Согласно проведённым в США опросам, 45% избирателей видят в Трампе самого сильного кандидата в рамках будущего противостояния с Байденом. Еще 24% считают, что бывший глава государства, «вероятно, самый сильный» претендент на президентское кресло.