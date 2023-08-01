Вашингтон, 2 августа, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года. Об этом говорится в опубликованном в судебной базе документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам — за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Трампа обвиняют в том, что через штурм Капитолия 6 января 2021 года он пытался помешать утверждению результатов выборов-2020.

По информации агентства Reuters со ссылкой на документы суда, 3 августа Трамп вызван в федеральный суд, ему предъявлены обвинения по четырём пунктам.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему стало известно о намерении американской прокуратуры предъявить очередное обвинение в ближайшее время. По словам Трампа, это нацелено на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от «лагеря» действующего президента США Джо Байдена. Экс-лидер Соединённых Штатов полагает, что речь идёт о попытке вмешательства демократов в выборы 2024 года.