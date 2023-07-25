Вашингтон, 26 июля, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Бывший президент США Белого дома Дональд Трамп сохраняет позиции основного соперника действующего американского лидера Джо Байдена на следующих выборах главы государства, проведение которых намечено на ноябрь 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного университетом Монмут среди американцев, склоняющихся к Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Согласно итогам исследования, 45% избирателей видят в Трампе самого сильного кандидата в рамках будущего противостояния с Байденом. Еще 24% считают, что бывший глава государства «вероятно, самый сильный» претендент на президентское кресло.

Остальные 31% опрошенных полагают, что шансы на успех в борьбе с Байденом за президентское кресло имеют другие кандидаты. Исследование проводилось с 12 по 19 июля 2023 года. В нем участвовало 681 избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Дональд Трамп не является сильнейшим кандидатом от республиканцев на выборах 2024 года. Вместе с тем законодатель допустил, что бывший президент может одержать победу на голосовании и снова стать главой государства.

Маккарти также считает, что высокое шансы стать президентом во второй раз есть и у нынешнего американского лидера Джо Байдена. 16 июля издание The Hill написало о том, что Байден по итогам второго квартала 2023 года стал лидером по объёму средств, собранных на предвыборную кампанию. Речь идёт $72 млн, полученных его командой за указанный период.