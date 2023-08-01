Москва, 1 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. И у действующего президента США Джо Байдена, и у республиканца Дональда Трампа есть «хвосты» перед законом и недовольства истеблишмента, а потому, возможно, главная схватка за пост главы государства развернётся между губернаторами Калифорнии и Флориды. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Дональд Трамп

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Джо Байден и Дональд Трамп могут выбыть из президентской гонки в США. Как отметил сенатор, в отношении Трампа возбудили уже несколько уголовных дел, и если от них не получится отбиться, то республиканцам придётся отказаться от этого кандидата. В случае с Байденом, по мнению Пушкова, может навредить репутация скрытых дел сына президента — Хантера, а также может подвести и здоровье главы Белого дома.

Политолог Межуев согласился с позицией сенатора Пушкова, назвав её очень убедительной.

«Это мнение обосновано, и, скорее всего, это произойдет. Возникают сомнения, что Байден вообще сможет управлять. Уж не знаю, каким решением Трампа снимут — министерством юстиции или судом. Но на него завели уже три уголовных дела, возобновляются процессы, связанные с проверками документов. Если на этом фоне останется Байден, то это будет чудовищно, так как очевидно, что он в курсе махинаций сына. Все говорит о том, что негласное решение о снятии кандидатов будет», — пояснил Межуев.

Эксперт предположил, что может повториться предвыборный сценарий 1976 года, когда победу одержал демократ Джимми Картер, который, по мнению Межуева, был лишь внешней приглашённой фигурой, а за его спиной правили другие. Также Картер был в своё время неочевидным кандидатом в победе на выборах.

«Что-то подобное может повториться, когда реальные фавориты, у которых сейчас неплохие рейтинги, вдруг выпадут из гонки из-за скандалов. Основная конкуренция может возникнуть между губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и главой Флориды Роном Десантисом. Вообще Десантис — это Трамп на минималках. Но проблема — какая внешняя политика тогда будет доминировать?» — отметил Межуев.

Несколько другой точки зрения придерживается доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Евгения Войко. Она усомнилась, что ни у Трампа, ни у Байдена нет шансов стать новыми президентами Штатов. Тем более что, как отметила эксперт, рейтинг Трампа сейчас среди его однопартийцев довольно высокий.

«На него, конечно, оказывается определённое давление, особенно со стороны администрации Байдена, но, несмотря на такую токсичность, Трамп всё равно лидирует среди республиканцев, опережая Десантиса со значительным отрывом. У Байдена ситуация чуть хуже — дела сына и здоровье могут помешать одержать очередную победу. Кроме того, среди избирателей нарастает число недовольных внешней политики главы государства», — рассказала Войко.

Политолог отметила, что среди республиканцев есть гораздо больше кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию Трампу и Байдену — это и Десантис, и Майк Пенс, и Никки Хейли. От демократической партии самые видимые кандидаты — это Роберт Кеннеди — младший и Марианна Уильямсон.

Как показывают проведённые в США опросы, 45% избирателей видят в Трампе самого сильного кандидата в рамках будущего противостояния с Байденом. Еще 24% считают, что бывший глава государства, «вероятно, самый сильный» претендент на президентское кресло.

18 июля Трамп написал, что минюст США дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Бывший президент отметил, что это почти всегда означает арест и обвинение.

Позднее телеканал NBC News сообщил, что Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана и давлении на свидетелей по делу о штурме Капитолия. По данным источника, такие обвинения были в письме, направленном экс-президенту Генпрокуратурой США.

Сын президента США Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов, незаконном хранении оружия и ещё ряде правонарушений. При этом глава Белого дома Джо Байден заявил, что он гордится сыном и ему ничего неизвестно о бизнес-операциях Хантера.

27 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вероятность помилования президентом США своего сына Хантера полностью исключили в Белом доме.