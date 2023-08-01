Нью-Йорк, США, 1 августа, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены, заявил 1 августа на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Кирилл Зыков/РИА Новости Повреждения и разбитые стекла в башне «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити» в результате атаки украинских беспилотников

Он отметил, что ООН не располагает информацией из первых рук, но выступает против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. «Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — сказал Хак.

Как передавало ИА Регнум, за последние дни ВСУ предприняли несколько попыток атаковать беспилотниками Москву и Подмосковье.

Так, Минобороны сообщило, что в ночь на 1 августа два беспилотника были уничтожены средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области, ещё один был подавлен средствами РЭБ, он потерял управление и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в «Москва-Сити» повреждён фасад одной из башен на уровне 21-го этажа, а также остекление на площади 150 кв. м. Информации о пострадавших нет.

Ещё одна атака произошла 30 июля. Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити», в результате были незначительно повреждены фасады двух высотных офисных зданий. Люди не пострадали. Момент столкновения БПЛА с одним из зданий попал на видео.