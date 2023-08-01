Москва, 1 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Атаки ВСУ с использованием беспилотников представляют собой очевидную угрозу, принимаются все необходимые меры, заявил журналистам 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются», — заявил Песков, отметив, что с более подробным комментарием выступили в Министерстве обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Попытка была пресечена средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Два беспилотника были уничтожены средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области, ещё один был подавлен средствами РЭБ, он потерял управление и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что в «Москва-Сити» повреждён фасад одной из башен на уровне 21-го этажа, а также остекление на площади 150 кв. м. Информации о пострадавших нет, добавил Собянин.

В экстренных службах столицы сообщили, что обломки упавшего в «Москва-Сити» дрона направят на взрыво-техническую экспертизу. Несущие конструкции башни, в которую врезался потерявший управление беспилотник, повреждений не получили, а нанесённый ущерб будет оценен специалистами. В экстренных службах Московской области также сообщили, что падение обломков двух сбитых беспилотников не привело к повреждению объектов инфраструктуры.