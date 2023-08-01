Москва, 1 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Рухнувшие на землю обломки двух сбитых в Московской области украинских беспилотников не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили РИА Новости 1 августа в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительно, оба уничтоженных силами ПВО беспилотника самолетного типа упали без последствий и повреждений на земле», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и области.

Два БПЛА были уничтожены над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Один дрон, потеряв управление, упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».