Белгород, 31 июля, 2023, 21:48 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области, были повреждены несколько домов и линия электропередачи, сообщил 31 июля глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Аварийные бригады и сотрудники оперативных служб уже выехали на место происшествия, информация о разрушениях уточняется, добавил губернатор.

Ранее 31 июля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли село Басань. Снаряды попали в здание продуктового магазина. По предварительным данным, три человека погибли, 15 получили ранения, под завалами находится 12-летний подросток.

После обстрела со стороны ВСУ посёлок Краснооктябрьский Курской области обесточен, а в посёлке Тёткино повреждено несколько домов, рассказал в свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт. В двух населённых пунктах было зафиксировано девять «прилётов». Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет безопасно, добавил Старовойт.

Утром 31 июля ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. По уточнённым данным, четыре человека погибли, ещё 10 человек пострадали. В этот же день был обстрелян город Алёшки в Херсонской области, ВСУ выпустили по нему 14 снарядов. Один мирный житель погиб.