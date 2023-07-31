Мелитополь, 31 июля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Три человека погибли, 15 получили ранения в результате обстрела украинскими войсками села Басань в Запорожской области, сообщил 31 июля врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Евгения Балицкого Последствия обстрела села Басань в Запорожской области

«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей», — написал он.

По предварительным данным, погибли трое мирных жителей, около 15 человек пострадали, они доставлены в медицинские учреждения.

«Ребёнок 12 лет всё еще находится под завалом. На месте работают спасатели», — уточнил врио главы региона.

Накануне, 30 июля, Балицкий сообщал, что за последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались обстрелять населённые пункты Запорожской области 28 раз.

Он уточнил, что атаки украинская армия совершила на пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Кроме того, подчеркнул Балицкий, обострилась обстановка в районе Работино.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям российских военнослужащих продвижения ВСУ не допущено.

По его словам, командование украинской армии отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено, отметил Шойгу.