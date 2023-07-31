Донецк, 31 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырёх, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), опубликованном 31 июля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что в Донецке по улице Челюскинцев, дом 49 погибли два человека, ранения получили ещё десять человек. В Куйбышевском районе по улице Терриконной, дом 13 погибла женщина. Кроме того, при обстреле Горловки погиб мужчина.

Есть попадание около Дворца бракосочетаний, где в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки. В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.

Как передавало ИА Регнум, ранее представительство ДНР в СЦКК распространило информацию, что 30 июля в Куйбышевском районе Донецка пострадали два человека — женщина 1988 года рождения и девочка-подросток 2006 года рождения. Они получили ранения при обстреле, который был совершён украинскими войсками.

Также сообщалось, что 28 июля ВСУ, используя реактивную систему залпового огня, ударили по зданию МВД Донецкой Народной Республики в Ворошиловском районе Донецке. Оно получило повреждения.