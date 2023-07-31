Курск, 31 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. После обстрела со стороны ВСУ посёлок Краснооктябрьский Курской области обесточен, а в посёлке Тёткино было повреждено несколько домов. Об этом 31 июля написал губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По его данным, в посёлке Тёткино Глушковского района было зафиксировано пять прилётов в районе улицы Белопольской, в результате было повреждено несколько домовладений.

Глава региона отметил, что будет оказана помощь в ликвидации последствий.

Он добавил, что под обстрел ВСУ также попал и посёлок Краснооктябрьский, здесь было зафиксировано четыре прилёта.

«Из-за повреждения линии электропередачи населённый пункт обесточен», — написал он, добавив, что ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только это будет безопасно.

Как передавало ИА Регнум, посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области ВСУ обстреляли также 29 июля. Зафиксировано 11 прилётов. В результате прямого попадания повреждён один дом. Тёткино также попало под обстрел ВСУ 23 июля 2023 года. Тогда зафиксировали 16 прилётов. Осколки от взрывов повредили крыши двух домов, получила повреждения линия электропередачи.