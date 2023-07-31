Херсон, 31 июля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ города Алёшки на левом берегу Днепра погиб мирный жители, сообщили 31 июля в экстренных службах Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

В течение дня 30 июля ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алёшкам 14 снарядов. Кроме того, ВСУ выпустили по Новой Каховке девять снарядов, по населённому пункту Великая Лепетиха — семь снарядов, по Кардашинке — восемь снарядов; по населённому пункту Каиры — семь снарядов; по Песчановке — восемь снарядов.

«В результате обстрела населённого пункта Алёшки один мирный житель погиб», — сказали ТАСС в экстренных службах.

Как сообщало ИА Регнум, житель Куйбышевского района Донецка погиб в результате обстрела со стороны украинских войск 30 июля.

Ранее представительство ДНР в СЦКК распространило информацию, что 30 июля в Куйбышевском районе Донецка пострадали два человека — женщина 1988 года рождения и девочка-подросток 2006 года рождения.