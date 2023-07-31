Челябинск, 31 июля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Житель посёлка Смолино под Челябинском Владимир Ч. на протяжении 14 лет держал в плену и насиловал женщину, похищенную в возрасте 19 лет. Кроме того, по данным следственного управления СКР по Челябинской области, мужчина также причастен к убийству и расчленению ещё одной девушки.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, потерпевшая, которая провела в заточении 14 лет, познакомилась со своим мучителем в 2009 году в Челябинске. Мужчина предложил девушке выпить у него дома и привёз её в посёлок. В итоге девушку заперли в комнате с решётками на окнах. Ей угрожали убийством, подвергали эксплуатации и сексуальному насилию.

Пропавшую не искали, так как она росла в неблагополучной семье. Сбежать ей удалось, когда у 51-летнего хозяина дома на фоне запоя обострились проблемы с психикой. Мать мужчины, также жившая в этом доме, вызвала врачей. Те забрали буйного пациента, забывшего закрыть дверь в комнату пленницы. Женщина убежала к своей сестре, а та обратилась в полицию.

В доме — обычном для этой местности, с высокими воротами, палисадником и крашеными наличниками — проводятся следственные действия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о похищении человека. Он находится под надзором правоохранителей в лечебном учреждении.

Источник ИА Регнум рассказал, что похищенную девушку избивали, связывали, заставляли выполнять работу по дому. Ей приходилось ухаживать за матерью Владимира, делать уборку и готовить еду. Когда мужчина уходил из дома, то привязывал свою пленницу к балке и заклеивал ей рот скотчем. Из-за постоянных ударов по голове пострадала её память — женщина забыла подробности о своих родных.

Во дворе дома нашли человеческие останки. По словам заложницы, Владимир в 2011 году убил и расчленил женщину.

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Соседи рассказали, что несколько лет назад при странных обстоятельствах скончались супруга и отец хозяина дома. Самого Владимира жители посёлка видели редко, он выходил только по ночам, что-то копал во дворе. Мать мужчины утверждала, что он уезжал на заработки в другие города.

«И кажется странным, у него как-то быстро умер отец около пяти лет назад. По непонятным причинам. Ни он, ни мать даже никому ничего не сказали. Только спустя несколько лет только соседи узнали об этом совершенно случайно», — рассказала ИА Регнум соседка по имени Светлана.

Мать Владимира соседи видели чаще, но после смерти подруги она ни с кем близко не общалась. Светлана уверена — пенсионерка знала о пленнице и покрывала сына.

«К ним даже гости приходили. Она устраивала распродажу очков. И женщины у неё прям дома покупали эти очки», — рассказала РЕН ТВ жительница посёлка Жанна.

Другая местная жительница рассказала, что часто бывала в гостях у Владимира и его матери. Ей говорили о девушке, которая якобы встречается с Владимиром, но часто уезжает домой к родителям. По словам женщины, мужчина был спокойный и доброжелательный, даже подарил ей икону. А его мать, напротив, могла «вымотать нервы».