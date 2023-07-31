Челябинск, 31 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал видео из дома 51-летнего жителя посёлка Смолино Челябинской области, который удерживал в плену девушку в течение 14 лет.

Кадр из видео. СК России

Так, на кадрах видно, что дом ограждён большим забором и украшен наличниками. По данным следствия, в этом доме проживал сам мужчина, его мать и пленница.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о похищении человека после того, как от него сбежала пленница.

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Как сообщало ИА Регнум, женщина смогла покинуть частный дом, когда мужчину поместили в психиатрическую больницу. По данным следствия, в 2009 году подозреваемый заманил девушку в свой дом под предлогом совместного застолья и с тех пор не выпускал.

По словам местных жителей, в доме жил мужчина по имени Владимир и его мать. Самого хозяина видели редко, семья с соседями не общалась. Кроме того, во дворе частного дома были обнаружены останки женщины.