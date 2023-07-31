Москва, 31 июля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. 51-летний мужчина из посёлка Смолино в Челябинске держал в доме заложницу в течение 14 лет. Всё это время соседи видели мужчину только по ночам или что-то копающим на территории дома. Также соседи рассказали ИА Регнум, что у задержанного Владимира Ч. много лет назад при странных обстоятельствах умерли супруга и отец.

Иван Шилов ИА REGNUM

Жители посёлка Смолино, по их собственному признанию, были очень удивлены, когда в один из домов нагрянули сотрудники Следственного комитета и криминалисты с кинологами. Вскоре соседи узнали, что в течение 14 лет в комнате одного из домов на улице Фестивальной неприметный мужчина по имени Владимир держал заложницу. Недавно она смогла сбежать и заявила об этом в полицию.

«Я думала, что хорошо знаю эту семью, а теперь у нас у всех вопросы возникли. И кажется странным, у него как-то быстро умер отец около пяти лет назад. По непонятным причинам. Ни он, ни мать даже никому ничего не сказали. Только спустя несколько лет только соседи узнали об этом совершенно случайно. И жена его трагически погибла, она выпала с седьмого этажа около семи лет назад, когда он жил в многоэтажке. Полиции он сказал, что ходил в магазин, когда она выпала с окна», — рассказала соседка Светлана.

Женщина объяснила, что некоторые странности замечала и ранее, но не придавала этому особого значения. Например, Владимир выходил из дома в основном в ночное время, днём его никогда не видели на улице, а мать мужчины постоянно врала, что её сын уехал на заработки в другой город.

«Несколько лет я его вообще не видела. Помню, года два назад обратила внимание, что он подсыпал ночью щебень на дорогу и постоянно что-то копал во дворе дома. Это показалось странным, но я не придала этому особого значения. А потом оказалось, что он только ночами из дома выходил. А мама его скрывала, говорила вечно, что он то в Москве, то в другом городе. А как на самом деле, я уже не знаю. Всё это очень странно», — говорит женщина.

Больше 10 лет живущий по соседству Владимир не вызывал у соседей никаких подозрений. Соседка описывает их семью как абсолютно обычную, но теперь считает удивительным поведение матери Владимира.

«Маму его видели часто, она то в магазин, то на танцы с пенсионерками ходила. Жизнерадостная, всегда довольная, добрая. Особо ни с кем не общалась близко, у неё была подруга, но умерла. Не могу ничего плохого про его мать сказать. Говорят, что мать не знала про девушку в комнате, но как она могла не знать?» — удивляется Светлана.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении жителя Челябинской области возбудили уголовное дело о похищении человека после того, как от него сбежала пленница. Женщина смогла покинуть частный дом, когда мужчину поместили в больницу. В 2009 году, по данным следствия, подозреваемый заманил девушку в свой дом под предлогом совместного застолья и с тех пор не выпускал.

По данным источника, в 2009 году Владимир познакомился с 19-летней девушкой и пригласил её к себе. Уйти из дома мужчины она смогла лишь спустя 14 лет. Всё это время заложницу держали в комнате с решётками на окнах, которую закрывали на навесной замок. Девушку избивали, связывали и заставляли выполнять работу по дому. 30 июля уже 33-летней женщине удалось сбежать, она обратилась в полицию. По словам заложницы, она почти никогда не выходила из комнаты. Её выпускали лишь для работы по дому. Девушка была вынуждена ухаживать за матерью Владимира, заниматься уборкой и приготовлением пищи. Когда мужчина уходил из дома, он привязывал заложницу к балке и заклеивал ей рот скотчем. Женщина рассказала, что постоянно подвергалась сексуальному и физическому насилию. За любую провинность её били, частые и сильные удары по голове привели к амнезии. Заложница просто забыла своих родных и их данные и не знала, к кому обратиться за помощью. Кроме того, сбежавшая из плена рассказала, что была не единственной жертвой мучителя. По словам женщины, в 2011 году Владимир убил и расчленил девушку.