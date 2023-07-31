Челябинск, 31 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Житель Челябинской области похитил и на протяжении 14 лет держал в плену женщину, сообщила 31 июля пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, осенью 2009 года в Челябинске мужчина пригласил к себе женщину для участия в застолье. Он привёз её в частный дом, находящийся в области, и удерживал там до настоящего времени.

Женщина смогла сбежать, когда мужчину поместили в лечебное учреждение из-за обострения психического заболевания.

Сейчас челябинец, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, находится под надзором правоохранителей в лечебном учреждении. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Приморском крае двух иностранцев арестовали по обвинению в похищении и избиении соотечественников.